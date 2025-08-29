Ufficiale

Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahce: paga mancata qualificazione Champions

Oggi alle 09:50Notizie
di Fabio Tarantino

Jose Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahce. Il tecnico paga la mancata qualificazione in Champions League. La notizia è ufficiale. La sua squadra era stata eliminata ai playoff dal Benfica che nel campionato europeo sfiderà proprio il Napoli. 

“Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera“, si legge nella nota ufficiale.