Foto Napoli come Real e City: ecco l'Immersive Experience in pieno centro città

La SSC Napoli compie un ulteriore passo verso l’innovazione e il coinvolgimento dei tifosi con il lancio della Napoli Immersive Experience, la prima esperienza immersiva mai realizzata da un club di calcio in Italia, che sarà ospitata all’interno del nuovo store ufficiale nel centro di Napoli, in Piazza San Domenico. Il progetto è realizzato in collaborazione con Bstadium, azienda internazionale specializzata nello sviluppo di esperienze interattive per il mondo dello sport, già partner di club come Real Madrid, Manchester City, Benfica e Atlético de Madrid. Ecco le prime immagini con l'apertura alla stampa di questa mattina.