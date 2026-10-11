De Bruyne show, raggiunge score mai ottenuto in Italia: non accadeva da 2 anni e mezzo

De Bruyne trascina il Napoli con una doppietta e mostra tutta la sua duttilità tattica.

Kevin De Bruyne è l'uomo copertina del successo del Napoli contro il Frosinone. Il belga ha sbloccato la partita su calcio di rigore dopo l'errore dal dischetto di Hojlund, per poi mettere il sigillo sul risultato nel finale con un movimento da centravanti e la conclusione vincente sull'assist di Giovane. Una prestazione impreziosita anche dalla grande duttilità tattica: De Bruyne ha iniziato da mediano accanto a Lobotka, si è poi spostato sulla trequarti con Lang alle spalle di Lucca e successivamente ha agito da mezzala sinistra dopo gli ingressi di Gilmour e Giovane.

De Bruyne, prima doppietta in Italia: non accadeva dall'aprile 2024

Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, durante la partita De Bruyne “disegna calcio, accende la luce e corre tantissimo confermando di star bene, come aveva rivelato in nazionale. Si propone, costruisce d’esterno, crea e ripiega, difende e riparte”. La serata contro il Frosinone assume un significato particolare anche dal punto di vista statistico: per il belga si tratta della prima doppietta realizzata in Italia e della dodicesima marcatura multipla nei cinque maggiori campionati europei. L'ultima risaliva al 6 aprile 2024, quando con il Manchester City segnò due reti contro il Crystal Palace.