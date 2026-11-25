Garnacho-Aston Villa, aria di rottura: il gesto social dell'ex obiettivo del Napoli

Garnacho cancella le foto con l'Aston Villa dopo l'esclusione in Champions: l'argentino era stato un obiettivo del Napoli di Conte.

Alejandro Garnacho torna a far parlare di sé e il suo futuro all'Aston Villa appare sempre più incerto. L'attaccante argentino, a lungo corteggiato dal Napoli di Antonio Conte per raccogliere l'eredità di Khvicha Kvaratskhelia, ha rimosso dal proprio profilo Instagram tutte le foto che lo ritraevano con la maglia dei Villans. Una decisione arrivata dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per la sfida di Champions League contro il Galatasaray, nonostante il classe 2004 fosse disponibile e ci fosse ancora un posto libero in panchina. Il calciatore ha inoltre lasciato in evidenza una foto dei festeggiamenti per la conquista della FA Cup con il Manchester United.

Garnacho ai margini dell'Aston Villa: possibile addio a gennaio

Il rapporto tra Garnacho e Unai Emery sembra essere ormai ai minimi termini. Dal suo trasferimento a Birmingham, l'esterno argentino ha collezionato appena 95 minuti complessivi, distribuiti in sette presenze tra tutte le competizioni, senza mai partire dal primo minuto. L'ultima apparizione in campo risale allo scorso ottobre e la recente esclusione in Champions League, seguita dalla reazione sui social, alimenta ulteriormente le indiscrezioni su una possibile separazione già durante la sessione invernale di calciomercato.