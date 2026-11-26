Vergogna a Padova, insulti razzisti a Insigne. D'Angelo: "Assurdo urlare terrone!"

Caso Insigne: a Padova insulti razzisti per le sue origini napoletane.

Il Padova ha ospitato la Sampdoria ed a finire al centro dell'attenzione è stato Lorenzo Insigne, bersaglio di fischi e insulti razzisti da parte del pubblico dopo il suo ingresso in campo nella ripresa. Il tecnico blucerchiato Luca D'Angelo nel post-partita ha preso posizione con parole nette.

Insigne all'Euganeo: fischi e insulti razzisti dopo l'ingresso in campo

L'attaccante napoletano è stato inserito nel corso della ripresa. Al suo ingresso è arrivata la reazione del pubblico dell'Euganeo, con fischi e insulti di stampo razzista. Un episodio che ha spostato l'attenzione dal campo alle tribune e che ha costretto il tecnico della Sampdoria a intervenire. L'allenatore blucerchiato ha spiegato prima le ragioni della gestione del giocatore e poi ha affrontato il tema dei cori:

"Insigne non giocava da un mese e mezzo, ha giocato la scorsa partita per un'ora e non potevo chiedergli di fare altrettanto anche oggi. Il problema però è un altro: non sono i fischi, che ci stanno, lo conosciamo tutti come calciatore e ci sta temerlo. Ma quello che gli hanno detto dopo, ancora con questa storia terrone terrone… è assurdo. Padova la conosco molto bene, è una città di grande civiltà ma evidentemente, nel 2026, ci sono degli ignoranti anche qui", le parole riportate da Tgbiancoscudato

“Il problema è quello che gli hanno detto, tirando in ballo le sue origini meridionali… Padova è una città di una civiltà incredibile, però anche qui qualcuno fa dell’ignoranza la sua dote migliore. E’ stato un refrain continuo. Insigne è un calciatore che ha dato lustro all’Italia. E’ di Napoli, e allora? A me non insulta nessuno perché non sono conosciuto come lui, ma anche io sono del Sud”, le parole di D'Angelo riportate invece dal Secolo XIX.