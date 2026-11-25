Serie B, Pisa-Modena: Ambrosino sfiora il gol. Rao in campo solo nel finale

Pisa-Modena termina 1-1: Ambrosino disputa l'intera partita e sfiora il gol, Rao subentra nel finale.

Termina in parità la sfida tra Pisa e Modena, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Alla Cetilar Arena il primo tempo si chiude senza reti, nonostante le occasioni da entrambe le parti e i pali colpiti da Moreo e Belotti. A sbloccare il risultato al 47' è Marras, complice una deviazione di Nador. Dopo un'interruzione di alcuni minuti per un blackout dell'impianto di illuminazione, gli emiliani trovano il pareggio al 64' con Alessandro Bianco, bravo ad approfittare di un errore di Vural. Nel recupero annullata per un fallo su Primasso la rete del possibile sorpasso di Montevago.

Napoli, prestiti in Serie B: la prova di Ambrosino e Rao

Minutaggio differente per Giuseppe Ambrosino ed Emanuele Rao, i due attaccanti di proprietà del Napoli in prestito rispettivamente al Modena e al Pisa. Il centravanti di Procida, schierato da titolare da Galloppa al fianco di Belotti, disputa l'intera partita, sfiorando il gol nel primo tempo e rendendosi protagonista al 69' di una bella iniziativa sulla sinistra, con un assist non concretizzato dall'ex Torino. Ambrosino rimedia anche un'ammonizione al 73'. Rao, invece, parte dalla panchina e subentra all'82' al posto di Tramoni, senza riuscire a incidere sul risultato.