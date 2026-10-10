Napoli-Frosinone, le previsioni meteo: 18 gradi e possibile pioggia

Napoli-Frosinone si giocherà questa sera alle 20.45 al Maradona. Cielo coperto e temperature intorno ai 18 gradi, con possibili deboli piogge

Tutto pronto al Maradona per Napoli-Frosinone, sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Occhi anche sulle condizioni meteorologiche previste per questa sera: al momento del fischio d'inizio, fissato alle 20.45, la temperatura dovrebbe aggirarsi intorno ai 18,4°C, con cielo nuvoloso. Nella fascia immediatamente precedente alla partita sono previste possibili deboli precipitazioni, con accumuli marginali, e una leggera ventilazione proveniente da Est.

Durante la partita niente piogge significative

La situazione dovrebbe migliorare durante l'incontro. Tra le 21 e le 23 è prevista una prevalenza di cieli coperti, ma senza precipitazioni significative. La temperatura scenderà progressivamente fino a circa 17,5°C nella seconda parte della gara, mentre l'umidità resterà piuttosto elevata, tra l'84% e l'87%. Venti deboli da Est/Nord-Est completeranno un quadro tipicamente autunnale, ma senza particolari criticità per i tifosi presenti allo stadio.