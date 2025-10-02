Ufficiale Napoli-Genoa, arbitra La Penna con Pezzuto al Var: la sestina completa

Sarà Federico La Penna l'arbitro di Napoli-Genoa, gara in programma domenica alle ore 18 allo stadio Maradona prima della nuova sosta per le nazionali. Al Var c'è Pezzuto con Sozza Avar e con Galipò che sarà quarto uomo. Ecco la sestina completa:

LA PENNA

PASSERI – TRINCHIERI

IV: GALIPO’

VAR: PEZZUTO

AVAR: SOZZA