Napoli-Genoa, rossoblù senza vittorie a Fuorigrotta da 16 anni: i precedenti
Napoli e Genoa si tornano ad affrontare domenica alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona per la sesta giornata di Serie A. I precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli sono 61: bilancio di 29 successi azzurri, 22 pareggi e 10 vittorie genoane. Nelle ultime 15 sfide al Maradona il Genoa non ha mai vinto: 6 i pareggi raccolti e 9 le sconfitte subite.
L’ultimo successo rossoblù a Napoli risale al 22 febbraio 2009: 1-0 in Serie A, rete di Jankovic con Gasperini in panchina. Il 16 maggio 1982 il Genoa strappò al San Paolo un 2-2 decisivo per la salvezza: Briaschi, rimonta azzurra con Criscimanni e Musella, pari finale di Faccenda a 5’ dalla fine.
