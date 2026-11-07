Lazio, quanta carica prima di partire per Napoli: anche Zaccagni (non convocato) si aggrega

Lazio, Mattia Zaccagni ha deciso di seguire la squadra a Napoli nonostante l'esclusione dai convocati. Gattuso ringrazia i tifosi biancocelesti.

Un gesto significativo alla vigilia di Napoli-Lazio. Nonostante non figuri nell'elenco dei convocati di Gennaro Gattuso, Mattia Zaccagni ha deciso di partire ugualmente con i compagni alla volta del capoluogo campano. Il capitano biancoceleste ha voluto restare vicino alla squadra in vista della delicata sfida del Maradona, partecipando anche all'incontro con i circa tremila tifosi laziali che si sono radunati alla stazione Termini per salutare la formazione capolista prima della partenza.

Gattuso ringrazia i tifosi della Lazio: "Un messaggio d'amore, devono darci una carica in più"

In conferenza stampa, il tecnico Rino Gattuso ha commentato così la straordinaria dimostrazione d'affetto dei sostenitori biancocelesti: "È un messaggio d'amore, che ci stanno vicini. Di grandissima coerenza, per noi deve essere un motivo d'orgoglio, questo deve darci una carica in più per trovare un risultato positivo domani. Un orgoglio che fa piacere, li ringrazio a nome dei miei ragazzi e dello staff, sono cose belle, bisogna rendere anche loro orgogliosi con le prestazioni e onorando la maglia".