Napoli-Lazio non è sold-out, ma poco ci manca: i biglietti ancora disponibili e il dato sulla vendita
Il Napoli ritrova il Maradona e il sostegno dei suoi tifosi dopo le due trasferte consecutive contro Juventus e Porto. Nonostante il momento difficile della squadra di Massimiliano Allegri, la risposta della città è importante: per la sfida di domani alle 12.30 contro la capolista Lazio si va verso quota 45mila spettatori. Un segnale di vicinanza dopo la pesante sconfitta in Champions League e i fischi ricevuti al Dragão.
Napoli-Lazio, Curve e Distinti superiori sold out: le ultime sulla prevendita
Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la prevendita procede a buon ritmo: già esaurite le due Curve e i Distinti superiori, mentre sono in esaurimento gli anelli inferiori. Restano disponibili biglietti nelle Tribune Nisida e Posillipo. Intanto, da lunedì sarà possibile acquistare, al prezzo di 42 euro, un voucher per prenotare un posto nel settore ospiti dell'Etihad Stadium, dove il Napoli affronterà il Manchester City il prossimo 24 novembre.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Lazio
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro