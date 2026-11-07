Napoli-Lazio non è sold-out, ma poco ci manca: i biglietti ancora disponibili e il dato sulla vendita

Napoli-Lazio, grande risposta dei tifosi azzurri nonostante la crisi: attesi circa 45mila spettatori al Maradona. Curve e Distinti superiori esauriti.

Il Napoli ritrova il Maradona e il sostegno dei suoi tifosi dopo le due trasferte consecutive contro Juventus e Porto. Nonostante il momento difficile della squadra di Massimiliano Allegri, la risposta della città è importante: per la sfida di domani alle 12.30 contro la capolista Lazio si va verso quota 45mila spettatori. Un segnale di vicinanza dopo la pesante sconfitta in Champions League e i fischi ricevuti al Dragão.

Napoli-Lazio, Curve e Distinti superiori sold out: le ultime sulla prevendita

Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la prevendita procede a buon ritmo: già esaurite le due Curve e i Distinti superiori, mentre sono in esaurimento gli anelli inferiori. Restano disponibili biglietti nelle Tribune Nisida e Posillipo. Intanto, da lunedì sarà possibile acquistare, al prezzo di 42 euro, un voucher per prenotare un posto nel settore ospiti dell'Etihad Stadium, dove il Napoli affronterà il Manchester City il prossimo 24 novembre.