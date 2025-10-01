Napoli-Sporting, il bilancio degli scontri: un portoghese ferito, due ultras azzurri arrestati

La vigilia di Champions League di Napoli-Sporting Lisbona è stata segnata in città da momenti di tensione nel centro storico. Nel pomeriggio, poche ore prima della sfida contro lo Sporting, si sono registrati scontri tra tifoserie nella zona compresa tra Piazza Municipio e la Stazione Marittima. Secondo le prime ricostruzioni, circa trenta ultras partenopei, alcuni a bordo di motociclette, avrebbero attaccato un gruppo di sostenitori portoghesi. Il bilancio parla di un tifoso dello Sporting ferito e di due sostenitori napoletani arrestati grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno evitato il peggioramento della situazione.

Nonostante gli episodi di violenza, la partita non è a rischio: il calcio d’inizio è confermato alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona, dove è previsto il tutto esaurito per l’esordio europeo casalingo del Napoli di Antonio Conte. Le autorità locali hanno rafforzato i controlli nelle aree sensibili e attorno all’impianto, per garantire lo svolgimento della gara in sicurezza. L’auspicio comune è che gli incidenti restino un episodio isolato e che la serata possa concentrarsi esclusivamente sullo spettacolo del campo e sulla passione per la Champions League.