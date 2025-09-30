Napoli-Sporting, ultime di formazione: recuperato Spinazzola, chance per Neres dal 1’

Vigilia di Napoli-Sporting Lisbona, seconda giornata della league phase di Champions League. Antonio Conte deve fare i conti con un'autentica emergenza, soprattutto in difesa: out Buongiorno e Rrahmani per infortunio, e Di Lorenzo squalificato. Restano solo due centrali disponibili, ma c’è una buona notizia con i recuperi di Spinazzola e Olivera, che saranno regolarmente a disposizione, riferisce Sport Mediaset. Confermati i Fab Four a centrocampo, mentre in attacco chance dal primo minuto per David Neres.

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Neres, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte