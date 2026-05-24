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Napoli-Udinese, Buongiorno e Spinazzola non convocati: il motivo

Napoli-Udinese, Buongiorno e Spinazzola non convocati: il motivoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:15Notizie
di Antonio Noto
Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno non sono stati convocati e quindi non saranno del match per problemi fisici.

Due assenze importanti per il Napoli nell'ultima gara di campionato in programma alle 18 contro l'Udinese. Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno non sono stati convocati e quindi non saranno del match per problemi fisici. 

A comunicarlo è stata la SSCNapoli con una nota ufficiale: "Buongiorno e Spinazzola non faranno parte del match per un trauma contusivo al ginocchio". Di seguito gli uomoni in panchina a disposizione di Antonio Conte: Contini, Milinkovic Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Anguissa.