Ufficiale Napoli-Udinese, Buongiorno e Spinazzola non convocati: il motivo

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Oggi alle 17:15 Notizie di Antonio Noto @antonio_noto di

Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno non sono stati convocati e quindi non saranno del match per problemi fisici.