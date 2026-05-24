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Napoli-Udinese, Buongiorno e Spinazzola non convocati: il motivo
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Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno non sono stati convocati e quindi non saranno del match per problemi fisici.
Due assenze importanti per il Napoli nell'ultima gara di campionato in programma alle 18 contro l'Udinese. Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno non sono stati convocati e quindi non saranno del match per problemi fisici.
A comunicarlo è stata la SSCNapoli con una nota ufficiale: "Buongiorno e Spinazzola non faranno parte del match per un trauma contusivo al ginocchio". Di seguito gli uomoni in panchina a disposizione di Antonio Conte: Contini, Milinkovic Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Anguissa.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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