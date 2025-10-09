Ufficiale

Nazionali, oggi tre azzurri in campo: il programma completo

Nazionali, oggi tre azzurri in campo: il programma completo
Oggi alle 05:11
di Fabio Tarantino

Sono tre i giocatori del Napoli oggi in campo con le rispettive nazionali. Si tratta di Hojlund e degli scozzesi McTominay e Gilmour. Ecco il programma con le prossime partite:

Giovedì 9 ottobre
Hojlund: Bielorussia-Danimarca 
Gilmour e McTominay: Scozia-Grecia 

Venerdì 10 ottobre 
Elmas e De Bruyne: Belgio-Macedonia 
Marianucci: Italia-Svezia

Sabato 11 ottobre
Meret, Di Lorenzo, Spinazzola: Estonia-Italia 

Domenica 12 ottobre 
McTominay e Gilmour: Scozia-Bielorussia 
Hojlund: Danimarca-Grecia 
 