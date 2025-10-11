Non solo Neres: anche due soluzioni contiane per sostituire Politano

L'infortunio di Matteo Politano, che salterà probabilmente le sfide contro Torino e Psv, è una tegola importante per Antonio Conte, ma anche un'opportunità per proporre qualcosa di diverso. L'ex Inter e Sassuolo è una pedina fondamentale negli equilibri di squadra e - senza di lui - la soluzione pi immediata porta a David Neres, finalmente nel suo ruolo, anche se con caratteristiche inevitabilmente più offensive. Ma non è l'unica alternativa.

Se Conte non vorrà fare a meno degli equilibri di Politano e puntare su un nuovo quinto anche nei ripiegamenti, potrebbero farsi spazio anche altre soluzioni. Da non scartare quella che porta al duttile Leonardo Spinazzola, capace già di sostituire Di Lorenzo da laterale e che potrebbe anche avanzare sulla stessa fascia. Oppure Eljif Elmas, preso per ricoprire anche il ruolo di (falso) esterno sinistro alla McTominay, ma che all'occorrenza potrebbe essere una soluzione (o un cambio) anche a destra. Neres o un'altra soluzione contiana?