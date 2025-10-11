Norvegia, 5-0 facile a Israele e saluta l’Italia: Gattuso al massimo ai playoff

La Norvegia batte 5-0 Israele e chiude virtualmente i discorsi per la qualificazione diretta al prossimo Mondiale. La formazione scandinava va a punteggio pieno, a quota 18 al primo posto nel Girone I, e se nel penultimo turno dovesse sconfiggere l'Estonia - che fin qui ha collezionato solo tre punti contro la Moldavia - arriverebbe all'ultima giornata contro l'Italia con la qualificazione praticamente in tasca. Infatti, gli azzurri dovrebbero vincere tutte le gare e superare la differenza reti della Norvegia di +26, una sfida praticamente impossibile. Per la Nazionale guidata da Gattuso dunque si prospettano i play-off, questi sì a portata di mano.

Di seguito la classifica del Girone I:

Norvegia 18 punti (6 partite giocate) 29 gol fatti - 3 gol subiti

Italia 9 punti (4 partite giocate) 12 gol fatti - 7 gol subiti

Israele 9 punti (6 partite giocate) 15 gol fatti - 16 gol subiti

Estonia 3 punti (5 partite giocate) 5 gol fatti - 13 gol subiti

Moldavia 0 punti (5 partite giocate) 3 gol fatti - 25 gol subiti