Occhio a Kvernadze: più dribbling riusciti in Serie A e contro il Napoli può stabilire un record

Giorgi Kvernadze è il giocatore con più dribbling riusciti in Serie A in questo avvio di stagione. L’esterno ha inoltre segnato nelle ultime tre gare.

Giorgi Kvernadze è uno dei giocatori da tenere d’occhio in vista di Napoli-Frosinone. L’esterno georgiano classe 2003 ha segnato nelle ultime tre partite di campionato e sabato al Maradona avrà la possibilità di stabilire un nuovo record: diventare il primo calciatore nella storia del Frosinone a trovare la rete in quattro presenze consecutive in Serie A. Un traguardo già sfiorato da Matías Soulé, che nell’ottobre 2023 era andato a segno per tre gare di fila.

Kvernadze, numeri da protagonista: 16 dribbling riusciti

A rendere ancora più interessante il rendimento di Kvernadze è il dato relativo ai dribbling. Il georgiano è infatti il calciatore che ne ha completati di più in questo avvio di campionato, con 16 riusciti. Numeri che confermano la sua capacità di creare superiorità nell’uno contro uno e che rappresentano una delle principali minacce per il Napoli di Massimiliano Allegri, atteso sabato 10 ottobre alle 20.45 al Maradona. Gli azzurri, fermi a quota 7 punti dopo cinque giornate, dovranno quindi prestare particolare attenzione all’esterno del Frosinone, una delle sorprese di questo avvio di stagione con 10 punti conquistati e il sesto posto in classifica.