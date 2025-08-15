Osimhen ancora in ritardo di condizione: solo 30' nella vittoria del Galatasaray sul Fatih

Dopo un’infinita telenovela estiva, arrivano i primi minuti in campo per Victor Osimhen. Il nigeriano ha disputato 30 minuti nel 3-0 del Galatasaray contro il Fatih Karagumruk. Le reti di Yilmaz, un autogol e di Icardi che era entrato nel finale. Per Osimhen un primo spezzone dopo una preparazione indubbiamente ritardata a causa delle lungaggini del trasferimento.

