Panchina Italia, Conte apre: filtra un sorpasso su Mancini

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Per la panchina, il quotidiano restringe il campo a due nomi: Roberto Mancini e Antonio Conte.

Il futuro della Nazionale italiana resta avvolto dall'incertezza, sia sul fronte dirigenziale sia per quanto riguarda la scelta del prossimo commissario tecnico. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, diverse ipotesi valutate nelle ultime settimane starebbero perdendo quota. Tra queste c'è quella che porta a Paolo Maldini, che non sarebbe particolarmente propenso ad accettare un eventuale incarico federale, anche per ragioni personali. Anche il nome di Alessandro Del Piero sarebbe stato preso in considerazione, ma le richieste economiche dell'ex capitano della Juventus non coinciderebbero con i parametri fissati dalla FIGC.

Panchina Italia, avanza Conte

Per la panchina, il quotidiano restringe il campo a due nomi: Roberto Mancini e Antonio Conte. Quest'ultimo, però, sarebbe in vantaggio grazie al gradimento della Lega Serie A e a un maggiore consenso popolare. Come evidenzia il Corriere della Sera, "c'è aria di sorpasso di Conte sul collega" e la disponibilità a discutere del progetto azzurro "c'è eccome".