Pari senza reti tra Algeria e Uruguay: Olivera in campo per tutta la gara
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All’Allianz Stadium di Torino si chiude senza reti l’amichevole internazionale tra Algeria e Uruguay, in una gara equilibrata ma povera di vere occasioni
All’Allianz Stadium di Torino si chiude senza reti l’amichevole internazionale tra Algeria e Uruguay, in una gara equilibrata ma povera di vere occasioni da gol. Le due nazionali si sono affrontate a viso aperto, senza però riuscire a trovare lo spunto decisivo per sbloccare il risultato. Lo 0-0 finale rispecchia l’andamento di una partita intensa sul piano fisico, ma caratterizzata da scarsa concretezza negli ultimi metri.
Olivera convince sulla fascia sinistra
Tra le note positive della serata spicca la prestazione di Mathías Olivera, schierato dal primo minuto dal commissario tecnico Marcelo Bielsa. Il terzino sinistro del Napoli ha giocato tutti i 90 minuti. Per l’ex Getafe una prova solida e ampiamente sopra la sufficienza.
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