Ufficiale

PSG-Tottenham, le formazioni della Supercoppa Europea: Kvara sfida Vicario

Oggi alle 20:15Notizie
di Antonio Noto

Tutto pronto al BluEnergy Stadium di Udine per la Supercoppa Europea che vedrà affrontarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, ed il Tottenham, vincitore dell'Europa League. Queste le formazioni ufficiali del match.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Doué; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, ROmero, Danso, Van de Ven; Joao Palhinha, Bentancur, Sarr; Kudus, Richarlison, Spence