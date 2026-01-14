Quarto cambio per il Napoli: dentro anche Vergara

Quarto cambio per il Napoli: dentro anche VergaraTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10Notizie
di Antonio Noto

Al 79' quarto cambio per il Napoli. Esce un stremato Politano, al suo posto entra Antonio Vergara. 

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.