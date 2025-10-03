Ranking Uefa per club: il Napoli è al al 31° posto in Europa e 7° in Italia
Questo è il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine della tre giorni europea. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe. L'Inter si conferma migliore tra le italiane, mentre la Roma perde una posizione venendo scavalcata dall'Arsenal. In Top 20 l'Atalanta, poco sotto il Milan destinato a perdere ulteriori posizioni, non partecipando a nessuna competizione europea. Sale di una posizione la Juventus e di due il Napoli.
1. Real Madrid 127.500
2. Bayern Monaco 118.250
3. Inter 117.250
4. Manchester City 111.750
5. Liverpool 109.500
6. Paris Saint-Germain 104.500
7. Borussia Dortmund 93.750
8. Bayer Leverkusen 93.250
9. Barcellona 91.250
10. Atletico Madrid 85.500
11. Arsenal 85.000
12. Chelsea 84.000
13. Benfica 83.750
14. Roma 83.500
15. Eintracht Francoforte 82.000
16. Manchester United 76.500
17. Atalanta 73.000
18. Feyenoord 70.000
19. West Ham 69.000
20. Brugge 68.750
21. Milan 66.000
24. Fiorentina 64.500
27. Juventus 61.250
31. Napoli 59.000
33. Lazio 59.000
98. Bologna 17.360
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Genoa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro