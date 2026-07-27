Napoli batte la Carrarese: Allegri è rimasto soddisfatto di un aspetto

Napoli batte la Carrarese: Allegri è rimasto soddisfatto di un aspettoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:20Notizie
di Arturo Minervini

La Gazzetta dello Sport evidenzia la soddisfazione di Massimiliano Allegri per i progressi mostrati dal Napoli durante il ritiro di Dimaro, con particolare riferimento alla fase difensiva. Il tecnico azzurro avrebbe ricevuto segnali incoraggianti dalla squadra, che sta assimilando con rapidità i principi tattici richiesti.

Allegri, soddisfatto dai progressi del Napoli

Secondo il quotidiano, Allegri considera la solidità difensiva il punto di partenza del suo progetto tecnico. Non a caso, il mantra dell'allenatore resta immutato: non subire gol è la priorità assoluta, il primo principio su cui costruire una squadra vincente. I riscontri arrivati nelle prime settimane di lavoro lasciano quindi soddisfatto il tecnico, convinto che il gruppo stia già facendo propri i suoi dettami.