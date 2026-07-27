Ufficiale SSCNapoli, nuova partnership con Eurobet: il comunicato del club

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Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli: “Siamo lieti di accogliere Eurobet.live nel network dei partner di SSC Napoli".

SSC Napoli è lieta di annunciare un accordo biennale con Eurobet.live, che diventa Official Infotainment Partner del Club fino al 30 giugno 2028. Questo il comunicato diffuso dal club azzurro sul proprio sito ufficiale: "Eurobet.live è una piattaforma di livescore dedicata agli appassionati di sport, attraverso la quale è possibile consultare in tempo reale risultati e statistiche approfondite di oltre 30 discipline.

La collaborazione nasce dalla condivisione di valori come la passione, l’amore per il calcio e l’attenzione verso i tifosi, con l’obiettivo di sviluppare contenuti e iniziative capaci di arricchire l’esperienza della comunità azzurra.

L’accordo prevede inoltre la possibilità di realizzare iniziative congiunte di Corporate Social Responsibility, attraverso il coinvolgimento di SSC Napoli e dei suoi asset societari. Le attività saranno sviluppate nel segno della responsabilità sociale e dell’interesse condiviso verso il territorio e le sue comunità.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli: “Siamo lieti di accogliere Eurobet.live nel network dei partner di SSC Napoli. Questa collaborazione unisce due realtà accomunate dalla passione per il calcio e dalla volontà di offrire ai tifosi esperienze sempre più immediate e coinvolgenti. Condividiamo inoltre una forte attenzione verso il territorio, che intendiamo tradurre in iniziative concrete nel corso delle prossime due stagioni”.

Luigi Di Domenico, Country Manager di Eurobet: "Diventare Official Infotainment Partner di SSC Napoli è per noi un traguardo importante e direi naturale, dato il legame profondo che unisce il nostro brand con lo sport e la realtà locale. Insieme al Club vogliamo mettere a disposizione della comunità azzurra contenuti di intrattenimento capaci di accompagnare i tifosi in ogni momento della stagione. Ma questa partnership guarda anche oltre il campo: condividiamo con SSC Napoli l'impegno per lo sviluppo di progetti di responsabilità sociale che possano lasciare un segno concreto per la città di Napoli e per la sua comunità".