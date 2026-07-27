Ultim'ora Clamoroso Italia, Pirlo non sarà ct! Maldini e Leonardo valutano dimissioni

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Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana

Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore l'ex centrocampista e il suo entourage legale avevano cercato di fare chiarezza sulla vicenda relativa al rapporto con una piattaforma russa di scommesse sportive. Tuttavia, le forti pressioni politiche avrebbero spinto il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, a bloccare l'operazione, senza concedere il via libera definitivo.

La decisione sarebbe stata presa nella giornata di domenica 26 luglio e rischia di avere ripercussioni anche sui vertici tecnici della Federazione. Qualora la scelta del nuovo ct dovesse ricadere su un profilo diverso rispetto a quello sostenuto da Paolo Maldini e Leonardo, i due dirigenti potrebbero valutare le dimissioni già nella giornata di lunedì 27 luglio, mettendo così fine alla loro esperienza in FIGC.