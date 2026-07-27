Di Vicino verso il ritorno al Napoli: ecco quale sarà il ruolo dell'ex azzurro
Il Napoli continua a definire il nuovo assetto della squadra Primavera. Secondo quanto riferito da Giovanili Napoli, Giorgio Di Vicino sarà il nuovo responsabile della formazione Under 19. Per l'ex attaccante, classe 1980 e cresciuto nel vivaio azzurro, si tratta di un ritorno a Castel Volturno dopo l'esperienza da vice allenatore della Primavera nella stagione 2021-2022. Di Vicino è ricordato anche per aver segnato un gol al Real Madrid in un'amichevole disputata con la maglia del Napoli.
Prosegue il riassetto del settore giovanile del Napoli
L'arrivo di Di Vicino si inserisce nel percorso di riorganizzazione del settore giovanile azzurro. Nei giorni scorsi, infatti, il Napoli aveva ufficializzato la nomina di Antonio Nocerino come nuovo responsabile tecnico della Primavera. Ora, con il ritorno di Di Vicino, prende ulteriormente forma lo staff che accompagnerà la crescita dei giovani talenti del club in vista della prossima stagione.
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