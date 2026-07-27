Ultim'ora Clamoroso Figc: panchina a Conte o Mancini, Maldini-Leonardo verso l'addio

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Diciassette giorni di lavoro con Paolo Maldini e Leonardo alla guida dell’area tecnica si chiudono con un ritorno al punto di partenza per il futuro della panchina azzurra. La corsa al ruolo di prossimo commissario tecnico sembra infatti essersi ridotta a due soli candidati: Antonio Conte e Roberto Mancini.

Secondo quanto si legge su Corriere.it, soltanto 72 ore fa i due dirigenti avevano presentato ai presidenti della Serie A il piano di rilancio del movimento azzurro, ma gli sviluppi sulla scelta del nuovo commissario tecnico hanno cambiato rapidamente lo scenario. Ora la decisione finale appare destinata a concentrarsi sul confronto tra due profili di grande esperienza: Conte e Mancini. E ora le dimissioni dei due, di Maldini e Leonardo, sembrano quasi inevitabili. Oltre che clamorose.