Restyling Maradona, Ass. Cosenza annuncia: "Cipess conferma finanziamento da 150mln"

Il Cipess ha confermato il finanziamento da 150 milioni di euro destinato alla riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona.

Arriva un passaggio decisivo per il progetto di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Il Cipess ha confermato il finanziamento di 150 milioni di euro destinato al rifacimento dell’impianto, nell’ambito di un intervento dal valore complessivo di 200 milioni. A dare l’annuncio è stato l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, attraverso i propri canali social.

Restyling Stadio Maradona, Cosenza: “Il Cipess ha confermato il finanziamento”

“Il Cipess ha confermato il finanziamento dei 150 milioni per il rifacimento dello Stadio Maradona. Grazie a Roberto Fico. Ha mantenuto una promessa non facile, proponendo un’importante rimodulazione di fondi e rimediando a precedenti stranezze sui finanziamenti stadi in Regione. Napoli è Napoli. Grazie al Governo e, in particolare, ai Ministri Abodi e Foti. Obiettivamente, nell’ambito dello sport il Governo non sta guardando al colore politico, la sinergia con Napoli è molto forte: con America’s Cup, la partita di esordio della nazionale di Pallavolo e adesso lo Stadio. Grazie al Comune di Napoli, al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale, ai tanti uffici fortemente coinvolti in questa complessa vicenda. Ed in definitiva: FNS, dove N è Napoli squadra ma soprattutto Napoli Città. Sempre più una Città Squadra”.