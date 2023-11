Ricordate cosa disse Lindstrom sul Liverpool? E se si fosse pentito?

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, SUPERATO 3-2 IL PESCARA AI SUPPLEMENTARI: IL NAPOLI VOLA AGLI OTTAVI! Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 3-2 dopo i tempi supplementari nei sedicesimi di finale della Primavera TIMVISION Cup. Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 3-2 dopo i tempi supplementari nei sedicesimi di finale della Primavera TIMVISION Cup. LE ALTRE DI A BOLOGNA-LAZIO, FORMAZIONI UFFICIALI: LA SCELTA DI SARRI SU IMMOBILE Sfida d'alta classifica questa sera al "Dall'Ara". Il Bologna affronta la Lazio nell'anticipo dell'11a giornata di Serie A. Un punto separa le due formazioni, in vantaggio i biancocelesti, con i felsinei che dopo la sconfitta all'esordio contro... Sfida d'alta classifica questa sera al "Dall'Ara". Il Bologna affronta la Lazio nell'anticipo dell'11a giornata di Serie A. Un punto separa le due formazioni, in vantaggio i biancocelesti, con i felsinei che dopo la sconfitta all'esordio contro...