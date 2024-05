I tifosi hanno scelto: Politano è l'MVP azzurro di aprile

Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il numero 21 come miglior giocatore del mese.

Matteo Politano eletto MVP di Aprile dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il numero 21 come miglior giocatore del mese.

Ad Aprile Politano si è messo in evidenza realizzando due gol spettacolari contro Monza e Frosinone, accompagnati da ottime prestazioni. Politano vince l'MVP per la seconda volta in questa stagione! Complimenti a Matteo, MVP di Aprile powered by MSC!