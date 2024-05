Cagni: "Gasperini è il numero uno in Italia, ma ha un carattere dittatoriale".

TuttoNapoli.net

L'allenatore Gigi Cagni ha parlato ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: “Non voglio criticare Calzona ma è inevitabile. Perché è l’allenatore che ha sempre delle responsabilità. Se lui ha detto che i suoi giocatori non hanno voglia di non subire gol, vuol dire che tu non sei capace a motivarli. Sicuramente le responsabilità sono anche dei calciatori ma, secondo me, gli allenatori moderni devono capire che non sempre puoi essere bello. Anche perché il tifoso italiano punta al risultato. Infatti io non sono d’accordo con chi dice che giocando bene, un bel gioco, si vince. Un esempio è il Milan di Sacchi che non sempre giocava bene. Il vantaggio di Sacchi è che aveva dei grandi giocatori che in situazioni di difficoltà risolvevano loro.

Per me, per il mio modo di vedere il calcio, l’allenatore numero uno in Italia è Gasperini, l’unico negli ultimi anni che ha portato qualcosa di nuovo. Certo ha un carattere dittatoriale: lui ha delle idee, vuol metterle in pratica e nessuno deve entrare nel merito. Anche gli altri tre nomi che si fanno per la panchina del Napoli sono buoni. Sono tutti allenatori bravi. Secondo me la Conference League è pur sempre una competizione internazionale, quindi, bisogna darle la giusta importanza e provare a qualificarsi per essa. Secondo me il calcio italiano da tempo è indietreggiato. Quando abbiamo vinto l’ultimo Mondiale, 2006, in Italia c’erano 70-80 giocatori che potevano giocare in Nazionale, oltretutto 4-5 per ruolo. Oggi devi andare in Argentina per prendere un centravanti”.