Rai, Bezzi: "Pioli scelta giusta per ADL, al Milan ha pagato anche errori societari"

A dire la sua sui temi del giorno a 'Maracanà, nel pomeriggio di Tmw Radio, è stato il giornalista Gianni Bezzi.





Terrebbe Fagioli?

"Io credo che quest'anno mi è sembrato che uno dei punti deboli sia stato proprio il centrocampo in casa Juventus, sia in fase d'impostazione che d'interdizione. Per me può essere molto utile alla Juve, questo sì, vedremo quanto rientrerà carico. Però credo che alla Juve serva molto di più di Fagioli".

Che Juve vede il prossimo anno?

"Non è che per fare l'acquisto giusto devi andare a spendere quello che non puoi permetterti. Serve un bravo ds, e in casa oggi ce l'ha, che faccia il colpo giusto e trovi le formule adatte per arrivare a più giocatori. Non mi sembra che sia stata una stagione così disastrosa, nonostante in molti vogliano mettere sul braciere Allegri".

Questo Napoli è da rifondazione totale?

"Gli serve più che altro trovare anche l'allenatore giusto. Pioli? Sarebbe la scelta giusta. ADL però avrà chiamato diversi tecnici, come Conte, Italiano, vedremo cosa deciderà. Pioli potrebbe essere una scelta giusta, anche se meritava più considerazione al Milan, dove ha pagato anche errori societari".

Lazio, comincia ad avere dei dubbi su Tudor?

"Vedo in confusione Tudor. E' da valutare con la nuova stagione, ma per il resto ho visto tanta confusione, vedi i cambi di Monza. Rovella è sparito per esempio, ma è così mediocre? Ci sono giocatori importanti che mi hanno detto che era un grande acquisto, ma è sparito. Kamada Sarri non lo vedeva, è un buon giocatore ma il suo ruolo è a centrocampo? Ci sono tanti punti interrogativi. E' una squadra che se arriva in EL è un grosso risultato, per il resto è una stagione completamente da dimenticare".