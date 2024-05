Palmeri: "Quello fatto da Italiano a Firenze è titanico! Prima di lui solo una finale in 20 anni"

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, esalta l'operato del tecnico viola su X.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è di nuovo in finale di Conference League. Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, esalta l'operato del tecnico viola su X: "Quello che ha fatto Vincenzo Italiano è titanico! 3 finali in 2 anni, di cui 2 europee, con un club che aveva fatto solo 1 finale negli ultimi 20 anni, e con ben altri giocatori. E la Fiorentina prima dell’anno scorso non andava da 30 anni in finale europea!".