Marolda: "Nemmeno ADL sa chi sarà il nuovo allenatore, il nome di Conte è ancora valido"

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo‘ su Radio Capri, il giornalista Ciccio Marolda ha parlato del prossimo allenatore del Napoli: “Nemmeno De Laurentiis sa chi sarà il nuovo allenatore del Napoli. I nomi sono sempre gli stessi e quello di Conte è ancora valido. Conte costa troppo e per venire a Napoli deve solo ridursi l’ingaggio insieme a tutto il suo staff. Non sono tante le squadre che stanno bussando alla porta del tecnico pugliese che se non trova squadra adesso rischia di non trovarla dopo. Il Napoli quest’anno è stato allenato male, non è stato seguito nello spogliatoio, tanti i conflitti tra calciatori, ognuno ha giocato per fatti suoi ma almeno la metà degli attuali resteranno”.

Sul mercato: “Il Napoli ha bisogno di due centrali di difesa. Perché quest’anno ha giocato senza i due centrali e si è suicidato offrendosi agli avversari. Di tutti i centrali di difesa solo uno può restare ma a fare la riserva”.

Stasera Ancelotti con il Real Madrid va alla ricerca dell’ennesima finale di Champions eppure a Napoli ha fallito. “Ancelotti ha sbagliato la gestione quando è stato a Napoli, altrimenti non si sarebbe spiegato l’ammutinamento con la squadra che va a casa e con l’allenatore che da solo se ne va in ritiro” .