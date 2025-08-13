Sassuolo-Napoli è già iniziata: polverizzati i biglietti del settore ospiti

I 4.000 biglietti del settore ospiti per l’esordio di campionato contro il Sassuolo (23 agosto, ore 18:30) sono stati polverizzati subito. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Attesa, ansia e alla fine delusione per molti. Il sold out era arrivato nel giro di pochi minuti. I ritardatari hanno subito perso le speranze di farcela.

La prevendita si sarebbe dovuta concludere venerdì 22, alla vigilia del giorno gara, ma era facilissimo ipotizzare che, a fronte di una richiesta elevatissima, il sold out si sarebbe raggiunto già ieri. Ma i tifosi saranno ben oltre quattromila con molti napoletani che potrebbero essere presenti anche in altri settori (tranne la Tribuna Sud destinata solo ai tifosi neroverdi)".