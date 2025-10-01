Ultim'ora Scontri a Napoli, dalla Questura: "Non è stato esploso nessun colpo"

Ha attirato l'attenzione dei media un video che circola sui social e che riprende gli scontri scoppiati nel primo pomeriggio tra tifosi del Napoli e dello Sporting Lisbona in cui si vede un uomo impugnare una pistola e puntarla verso gli ultrà: si tratta - la precisazione che arriva dalla Questura - "di un agente in borghese in servizio che ha estratto la pistola a scopo intimidatorio per mettere in sicurezza i tifosi portoghesi e disperdere i facinorosi. Nessun colpo di pistola è estato esploso durante gli scontri. Sono sei - si apprende - gli ultrà azzurri la cui posizione è in questi minuti al vaglio degli investigatori".