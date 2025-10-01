Scontri in pieno centro, ferito lievemente tifoso Sporting: le ultime

Vigilia movimentata di Napoli-Sporting Lisbona di Champions League dal punto di vista dell'ordine pubblico: le due tifoserie - due gruppi composti di alcune decine di persone, almeno una trentina per parte - sono venute a contatto in via Melisurgo, in pieno centro, a pochi metri da piazza Municipio, dal porto e dalle strade più frequentate dai turisti. Tra i gruppi sono volate sedie e altri oggetti. L'intervento della polizia ha fatto sì che la rissa non degenerasse e che gli ultrà delle due squadre si disperdessero nelle strade limitrofe.

Un tifoso dello Sporting Lisbona è rimasto lievemente ferito a causa degli scontri. È stato colpito in via Melisurgo e poi trasportato in codice giallo all'ospedale Cto. Al vaglio della polizia la posizione di alcuni tifosi coinvolti nella rissa. La situazione è ora tornata alla calma, con i tifosi portoghesi accompagnati nel piazzale del porto in vista del trasferimento allo stadio Maradona per la partita di Champions League di stasera.