Ufficiale Scozia-Bielorussia, le formazioni: la decisione su Gilmour e McTominay

Altra giornata di nazionali in questa domenica durante la sosta. Diverse squadre in campo e sono diversi anche i giocatori del Napoli protagonisti fino a martedì prossimo. Scozia-Bielorussia in campo alle ore 18 per le qualificazioni Mondiali, ad esempio. Da pochi minuti ufficiali le scelte dei due ct. In campo dal primo minuto i due giocatori del Napoli convocati, Gilmour e McTominay. Grande attesa per la prova di McT che non sta brillando nelle ultime uscite ma resta fondamentale sia per la sua nazionale che per la squadra di Conte.