Ufficiale

Scozia-Costa d’Avorio, le formazioni ufficiali: la scelta del ct su McTominay e Gilmour

Scozia-Costa d’Avorio, le formazioni ufficiali: la scelta del ct su McTominay e GilmourTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:35Notizie
di Francesco Carbone
All’Hill Dickinson Stadium di Liverpool si gioca un’amichevole internazionale tra la Scozia e la Costa d’Avorio, con calcio d’inizio fissato alle 20:30.

All’Hill Dickinson Stadium di Liverpool si gioca un’amichevole internazionale tra la Scozia e la Costa d’Avorio, con calcio d’inizio fissato alle 20:30. Un test utile per entrambe le selezioni per valutare condizione e soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Gli azzurri coinvolti: McTominay e Gilmour titolari

Il commissario tecnico scozzese Steve Clarke punta su due giocatori del Napoli. Scott McTominay sarà infatti titolare a centrocampo, così Billy Gilmour, che partirà regolarmente dal primo minuto.