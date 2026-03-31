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Scozia-Costa d’Avorio, le formazioni ufficiali: la scelta del ct su McTominay e Gilmour
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All’Hill Dickinson Stadium di Liverpool si gioca un’amichevole internazionale tra la Scozia e la Costa d’Avorio, con calcio d’inizio fissato alle 20:30.
All’Hill Dickinson Stadium di Liverpool si gioca un’amichevole internazionale tra la Scozia e la Costa d’Avorio, con calcio d’inizio fissato alle 20:30. Un test utile per entrambe le selezioni per valutare condizione e soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni ufficiali.
Gli azzurri coinvolti: McTominay e Gilmour titolari
Il commissario tecnico scozzese Steve Clarke punta su due giocatori del Napoli. Scott McTominay sarà infatti titolare a centrocampo, così Billy Gilmour, che partirà regolarmente dal primo minuto.
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