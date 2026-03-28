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Scozia-Giappone, formazioni ufficiali: le scelte su McTominay e Gilmour

Scozia-Giappone, formazioni ufficiali: le scelte su McTominay e GilmourTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:40Notizie
di Antonio Noto
Sarà in campo dal primo minuto il centrocampista del Napoli Scott McTominay, partirà dalla panchina invece l'altro azzurro Billy Gilmour.

Sono ufficiali le formazioni di Scozia-Giappone, amichevole in programma alle 18 al Barclays Hampden Stadium di Glasgow. Sarà in campo dal primo minuto il centrocampista del Napoli Scott McTominay, partirà dalla panchina invece l'altro azzurro Billy Gilmour.

SCOZIA (4-1-2-1-2): Gunn; Ralston, Hendry, McKenna, Robertson; McLean; Ferguson, McGinn; McTominay; Conway, Dykes. Ct. Clarke.
A disposizione: Kelly, Bain, Hanley, Tierney, Gilmour, Adams, Christie, Miller, Souttar, McCrorie, Hyam, Hirst, Ralston, Irving, Curtis.

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Seko, Watanabe, Ito; Sugawara, Fujita, Tanaka, Maeda; Suzuki, Sano; Goto. Ct. Moriyasu
A disposizione: Hayakawa, Osako, Taniguchi, Hashioka, Junnosuke Suzuki, Kaishu Sano, Junya Ito, Doan, Mitoma, Kamada, Nakamura, Ueda, Ogawa, Shiogai, Machino.