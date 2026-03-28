Scozia-Giappone, formazioni ufficiali: le scelte su McTominay e Gilmour
Sono ufficiali le formazioni di Scozia-Giappone, amichevole in programma alle 18 al Barclays Hampden Stadium di Glasgow. Sarà in campo dal primo minuto il centrocampista del Napoli Scott McTominay, partirà dalla panchina invece l'altro azzurro Billy Gilmour.
SCOZIA (4-1-2-1-2): Gunn; Ralston, Hendry, McKenna, Robertson; McLean; Ferguson, McGinn; McTominay; Conway, Dykes. Ct. Clarke.
A disposizione: Kelly, Bain, Hanley, Tierney, Gilmour, Adams, Christie, Miller, Souttar, McCrorie, Hyam, Hirst, Ralston, Irving, Curtis.
GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Seko, Watanabe, Ito; Sugawara, Fujita, Tanaka, Maeda; Suzuki, Sano; Goto. Ct. Moriyasu
A disposizione: Hayakawa, Osako, Taniguchi, Hashioka, Junnosuke Suzuki, Kaishu Sano, Junya Ito, Doan, Mitoma, Kamada, Nakamura, Ueda, Ogawa, Shiogai, Machino.
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