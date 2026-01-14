Serie A, classifica: che frenata! Il Napoli rischia di perdere contatto dalle prime

Serie A, classifica: che frenata! Il Napoli rischia di perdere contatto dalle prime
Oggi alle 20:32Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli gioca praticamente tutta la gara nella metà campo del Parma, il cui muro regge dall'inizio alla fine, e non regge a battere i ducali. Finisce 0-0 il recupero della 16esima giornata al Maradona con i campioni d'Italia che agguntano il Milan al secondo posto e si portano a tre punti dall'Inter, avendo però una partita in più. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

1. Inter 43*
2. Milan 40*
3. Napoli 40
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34*
7. Atalanta 31
8. Lazio 28
9. Bologna 27*
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Parma 22
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17*
18. Fiorentina 14
19. Verona 13*
20. Pisa 13

* una partita in meno