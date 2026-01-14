Serie A, classifica: che frenata! Il Napoli rischia di perdere contatto dalle prime

Il Napoli gioca praticamente tutta la gara nella metà campo del Parma, il cui muro regge dall'inizio alla fine, e non regge a battere i ducali. Finisce 0-0 il recupero della 16esima giornata al Maradona con i campioni d'Italia che agguntano il Milan al secondo posto e si portano a tre punti dall'Inter, avendo però una partita in più. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

1. Inter 43*

2. Milan 40*

3. Napoli 40

4. Juventus 39

5. Roma 39

6. Como 34*

7. Atalanta 31

8. Lazio 28

9. Bologna 27*

10. Udinese 26

11. Sassuolo 23

12. Torino 23

13. Cremonese 22

14. Parma 22

15. Genoa 19

16. Cagliari 19

17. Lecce 17*

18. Fiorentina 14

19. Verona 13*

20. Pisa 13

* una partita in meno