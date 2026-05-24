Si ferma Alisson! Problema muscolare per il brasiliano, entra De Bruyne

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Oggi alle 18:10Notizie
di Antonio Noto
Guaio muscolare per il brasiliano che è costretto al cambio, al suo posto entra Kevin De Bruyne.

Napoli subito costretto al primo cambio dopo pochi minuti di gioco. Alisson Santos su un lancio lungo scatta sulla fascia rinuncia all'inseguimento del pallone e poi si sdraia sul terreno di gioco. Guaio muscolare per il brasiliano che è costretto al cambio, al suo posto entra Kevin De Bruyne

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