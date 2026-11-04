30 minuti da incubo a Porto: 12 tiri a 1 e zero tocchi in area! I numeri impietosi del crollo azzurro

Napoli travolto dal Porto: i numeri della ripresa evidenziano un dominio totale dei portoghesi.

Il Napoli di Massimiliano Allegri esce distrutto dalla trasferta di Porto, dove incassa una pesantissima sconfitta per 4-1 nella quarta giornata di Champions League. Al di là del risultato finale, a fotografare la serata disastrosa degli azzurri sono soprattutto i numeri dei primi 30 minuti del secondo tempo, durante i quali la formazione portoghese ha dominato in maniera schiacciante. Il dato più impressionante riguarda i tiri: 12 conclusioni del Porto contro una sola del Napoli, incapace di costruire occasioni pericolose e costantemente costretto a difendersi. Una superiorità evidente anche nel possesso offensivo, con il 68% per i padroni di casa contro appena il 32% degli azzurri.

Napoli, il dato più clamoroso: zero tocchi nell'area del Porto e appena 0,02 xG in mezz'ora

Ancora più preoccupanti sono le statistiche relative alla pericolosità offensiva. Nei primi 30 minuti della ripresa, il Porto ha accumulato 1,42 expected goals (xG), contro l'incredibile dato di 0,02 del Napoli, praticamente incapace di creare opportunità concrete per segnare. Ma il numero che più di tutti racconta le difficoltà della squadra di Allegri riguarda la presenza nell'area avversaria: 14 tocchi per il Porto, addirittura zero per il Napoli. Per mezz'ora gli azzurri non sono riusciti a toccare un solo pallone nell'area di rigore portoghese, evidenziando enormi problemi nella costruzione della manovra e nella capacità di accompagnare l'azione offensiva. Numeri impietosi che vanno oltre le numerose assenze e mettono sotto accusa anche l'atteggiamento della squadra, apparsa troppo passiva e incapace di reagire alla pressione degli avversari.