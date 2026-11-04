Ufficiale Porto-Napoli, Allegri convoca tre Primavera: scelti anche i numeri di maglia

Emergenza Napoli in Champions League: Allegri porta a Porto tre giovani della Primavera di Nocerino. Ecco i loro ruoli e numeri di maglia.

L'emergenza infortuni costringe Massimiliano Allegri ad attingere anche dal settore giovanile del Napoli per la trasferta di Champions League contro il Porto di Francesco Farioli. Sono appena venti i calciatori convocati dal tecnico azzurro, tra cui tre portieri e tre elementi della Primavera allenata da Antonio Nocerino. Una situazione che testimonia le difficoltà della squadra, alle prese con numerose assenze in vista della quarta giornata della fase campionato. I tre giovani aggregati alla prima squadra sono tutti napoletani, nati nel 2008 e inseriti nella lista B UEFA in quanto cresciuti nel vivaio azzurro.

Napoli, chi sono i tre Primavera convocati da Allegri: ruoli e numeri

I giovani scelti per la trasferta europea sono David Spinelli, Claudio Lieto e Andrea Chiummariello, tutti provenienti dalla formazione Primavera guidata da Nocerino. Spinelli è un portiere e ha scelto la maglia numero 41. Lieto, difensore centrale, indosserà invece il numero 40, mentre Chiummariello, centrocampista con caratteristiche da mezzala di inserimento, avrà il numero 38. Per i tre classe 2008 si tratta di un'importante opportunità di vivere da vicino una trasferta di Champions League con la prima squadra. La loro presenza tra i convocati permette ad Allegri di completare il gruppo a disposizione, fortemente ridotto dai problemi fisici che hanno colpito la rosa nelle ultime settimane.