Porto-Napoli, Farioli domina in campionato ma è un disastro in Champions: i numeri

Il Napoli affronta un Porto dai due volti: dieci vittorie su dieci in campionato, ma ancora zero punti in Champions League per Farioli.

Due squadre in difficoltà in Champions League, ma con un rendimento completamente diverso nei rispettivi campionati. Questa sera alle 21 il Napoli di Massimiliano Allegri sarà ospite del Porto di Francesco Farioli, protagonista di un avvio di stagione praticamente perfetto in Portogallo e decisamente complicato in Europa. I Dragões hanno infatti conquistato dieci vittorie nelle prime dieci giornate di Liga Portugal, raggiungendo quota 30 punti con 25 gol realizzati e appena quattro subiti. Numeri impressionanti, confermati anche dal recente 4-0 contro l'Estoril e dal successo per 3-1 sul Benfica. Un rendimento che contrasta nettamente con quello degli azzurri, ottavi in Serie A con 14 punti dopo dieci giornate, a 14 lunghezze dalla Lazio capolista.

Porto-Napoli, numeri opposti in Champions: Farioli ancora a zero punti

Il Porto non è ancora riuscito a conquistare un punto nella fase campionato di Champions League. Tre sconfitte in altrettante partite, contro Manchester City (0-2), Real Betis (3-2) e PSV Eindhoven (0-1), con appena due reti segnate e sei incassate. I portoghesi occupano così il 34° posto nella classifica generale, su 36 partecipanti. Situazione leggermente migliore per il Napoli, attualmente 23° con tre punti, frutto della vittoria per 4-3 contro il Bodo/Glimt e delle sconfitte con Arsenal e Villarreal. Gli azzurri hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti sette nelle prime tre giornate europee. La sfida del Dragão rappresenta dunque un'occasione importante per entrambe: il Porto cerca i primi punti in Champions, mentre Allegri ha bisogno di un risultato positivo per rilanciare il cammino europeo del Napoli.