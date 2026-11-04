Disastro senza fine! Crollo a Porto e numeri da incubo: non accadeva dal 1997/98

Napoli travolto dal Porto: sette sconfitte, 23 gol subiti e record negativo in Champions League.

Il Napoli di Massimiliano Allegri crolla anche in Champions League, uscendo sconfitto per 4-1 sul campo del Porto e aggravando una crisi che assume contorni sempre più preoccupanti. Il pesante ko europeo certifica le difficoltà della formazione azzurra, soprattutto sul piano difensivo, e porta alla luce statistiche che riportano alla stagione 1997/98, una delle più negative della storia recente del club. Nelle prime 14 partite stagionali, tra campionato e coppe, il Napoli ha già incassato sette sconfitte, un rendimento che non si registrava da quasi trent'anni. Un bilancio allarmante per una squadra chiamata a ben altri obiettivi.

Napoli, difesa da incubo: 24 gol subiti in 14 partite e record negativo in Champions League

A rendere ancora più pesante il quadro sono i numeri della retroguardia. Il Napoli ha già subito 24 gol nelle prime 14 gare stagionali, facendo registrare il peggior dato dalla stagione 1997/98. Una fragilità emersa in maniera evidente anche nella trasferta portoghese, dove il Porto è riuscito a segnare quattro reti alla formazione di Allegri. Ancora più preoccupante il rendimento in Champions League: con 10 gol incassati nelle prime quattro partite della competizione, gli azzurri stabiliscono un nuovo record negativo assoluto nella propria storia europea. Numeri che fotografano un avvio di stagione estremamente complicato e impongono una riflessione urgente sulla tenuta difensiva e sul rendimento complessivo della squadra.