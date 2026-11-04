Ufficiale Napoli-Lazio, divieto di trasferta: niente biglietti per i residenti nel Lazio

Napoli-Lazio dell'8 novembre, arriva il provvedimento del prefetto: vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lazio per motivi di sicurezza.

Arriva una decisione ufficiale in vista di Napoli-Lazio, partita valida per il campionato di Serie A e in programma domenica 8 novembre alle ore 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Per la sfida tra gli azzurri di Massimiliano Allegri e la formazione biancoceleste è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lazio. Una misura che impedirà dunque ai tifosi residenti nel territorio laziale di acquistare i tagliandi per assistere all'incontro, indipendentemente dal settore dello stadio.

Napoli-Lazio, la decisione del prefetto: i motivi del divieto

Il provvedimento è stato adottato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, sulla base della determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e su conforme proposta della Questura di Napoli. Alla base della decisione ci sono i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica evidenziati dagli organismi competenti. Le autorità hanno quindi ritenuto necessario introdurre una limitazione alla vendita dei biglietti per la partita del Maradona, con l'obiettivo di prevenire possibili criticità legate alla gestione dell'evento sportivo. Il divieto riguarda tutti i residenti nella regione Lazio.