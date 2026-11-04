Esplode la rabbia dei tifosi a Porto: durissima contestazione ai calciatori! Cori dal settore ospiti

Napoli travolto dal Porto, esplode la contestazione dei tifosi azzurri al termine della partita.

La pesantissima sconfitta per 4-1 contro il Porto scatena la rabbia dei tifosi del Napoli, protagonisti di una dura contestazione al termine della sfida di Champions League disputata all'Estádio do Dragão. I sostenitori azzurri, arrivati fino in Portogallo per seguire la squadra di Massimiliano Allegri, non hanno nascosto tutta la propria delusione per l'ennesima prestazione negativa. Al triplice fischio, dal settore ospiti si sono alzati cori di protesta indirizzati ai calciatori, finiti nel mirino dei propri sostenitori dopo una serata da dimenticare. Una reazione durissima, maturata al termine di una partita nella quale il Napoli ha mostrato ancora una volta evidenti difficoltà.

Porto-Napoli, contestazione durissima dal settore ospiti: il coro contro i giocatori azzurri

La rabbia dei tifosi si è trasformata in una contestazione esplicita nei confronti dei calciatori scesi in campo. Dal settore riservato ai sostenitori partenopei si è levato il coro “Andate a lavorare, a lavorare!”, ripetuto per manifestare tutto il malcontento dopo il pesante ko europeo. Un segnale evidente della crescente insofferenza della piazza, alimentata dai risultati negativi e da prestazioni sempre più deludenti. La sconfitta di Porto rappresenta infatti la settima nelle prime 14 partite stagionali, un dato che non si registrava dalla stagione 1997/98. Numeri che rendono ancora più delicata la situazione della squadra di Allegri, chiamata a reagire per riconquistare risultati e fiducia dei propri sostenitori.